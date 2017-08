Malvino Salvador: O cara tentou fazer teste do sofá comigo

Por Miguel Arcanjo Prado

O ator Malvino Salvador revelou que tentaram fazer teste do sofá com ele no começo de sua carreira, mas que não aceitou.

“Estava em Manaus, tinha 16 anos e um amigo chegou na escola com fotos de várias gatinhas, aí e ele falou que entrou em uma agência de modelo: ‘Fiz uns desfiles e é esse harém'”, lembrou o ator.

“Como faço para entrar lá?”, perguntou então Malvino ao amigo, segundo seu relato. O amigo respondeu: “Tem de falar com o cara lá”.

Malvino lembrou como foi.

“Eu fui lá, fiz uma entrevista, o cara tentou fazer o teste do sofá comigo e não rolou. Ele tentou, o safado. Falou: fica de cueca, eu falei, ih, rapaz, não vem com essa não”, contou o ator de 41 anos.

A revelação foi feita em entrevista ao programa “Pânico” na rádio Jovem Pan, nesta sexta (18).

Lei também:

Peça tem sessões grátis na zona sul de São Paulo

Atriz que viveu Elza Soares vibra com novo papel

Segundo Malvino, depois da negativa, o dono da agência entendeu e os dois conseguiram construir uma relação profissional.

“Depois ele ficou gente boa comigo, quando ele viu que não ia rolar nada, ele falou ‘tá tranquilo’. Minha intenção era pegar as gatinhas maravilhosas. Esse cara da agência é supergente fina. Ele me encontrou no shopping depois e disse que estava pagando bem o desfile, tipo 500 reais na época. Uma booker de São Paulo me viu nesse desfile e me convidou para vir para São Paulo”, recordou.

Wolf Maya

Malvino contou que na época “trabalhava em banco e estava querendo sair” de casa. “Minha vida estava muito certinha, morando com meus pais. Meus pais me ajudaram a ir [para São Paulo]. Tudo aconteceu muito rápido”, disse.

Ele afirmou que a carreira de ator aconteceu por acaso. “Em seis meses em São Paulo comecei a fazer cursos de interpretação para vídeo, porque fazia muito teste para vídeo em publicidade e ficava muito nervoso. Fui fazer o curso para ficar tranquilo, aí rolou o teste para ‘Blue Jeans’, [peça] com o Wolf Maya, esse não teve tese do sofá, não!”, esclareceu.

Atualmente, Malvino Salvador protagoniza na capital paulista com a peça “Boca de Ouro”, de Nelson Rodrigues, no Teatro Tucarena (r. Monte Alegre 1024, Perdizes). Tem sessão sexta e sábado, 21h30, e domingo, 18h30, com ingresso entre R$ 50 e R$ 70.



Siga Miguel Arcanjo Prado no Facebook, no Twitter e no Instagram.